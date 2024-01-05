СМИ: Игрок «Краснодара» Ахметов перейдет в «Зенит»

Игрок футбольного клуба «Краснодар» Ильзат Ахметов перейдет в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщил Telegram-канал «Это футбол, брат!».

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«Ахметов переходит из "Краснодара" в "Зенит". Первый трансфер года, получается», — отмечает СМИ.

По данным журналиста Ивана Карпова, петербургская команда выкупит 26-летнего полузащитника за 850 тысяч евро, контракт будет рассчитан на 3,5 года.

Ахметов играет за «Краснодар» с июля 2022 года, до этого футболист выступал за казанский «Рубин» и ЦСКА.

Ранее источники сообщили, что в «Зенит» перейдет защитник бразильского «Флуминенсе» Нино Мота, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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