Игрок «Зенита» Ренан перешел в бразильский «Интернасьонал»
4 января 202410:38
Защитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан перешел на правах аренды в бразильский «Интернасьонал». Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024 в Бразилии.
Бразильский защитник Ренан перешел в «Зенит» в январе прошлого года. Двадцатилетний игрок провел за клуб 18 матчей и в составе команды стал чемпионом России, а также обладателем суперкубка страны.
Ранее стало известно, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в зимнее трансферное окно может перейти в один из арабских клубов, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru