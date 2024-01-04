Игрок «Зенита» Ренан перешел в бразильский «Интернасьонал»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан перешел на правах аренды в бразильский «Интернасьонал». Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

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Соглашение рассчитано до конца сезона-2024 в Бразилии.

Бразильский защитник Ренан перешел в «Зенит» в январе прошлого года. Двадцатилетний игрок провел за клуб 18 матчей и в составе команды стал чемпионом России, а также обладателем суперкубка страны.

Ранее стало известно, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в зимнее трансферное окно может перейти в один из арабских клубов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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