СМИ: Холдинг VK купит права на показ Олимпиады в Париже
Холдинг VK ведет переговоры о покупке прав на трансляцию летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Сейчас digital-правами на показ Олимпиады владеет оператор спортивных трансляций «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. По данным РБК, владелец вышел с предложением к VK еще в 2023 году. Источник сообщил, что стороны близки к соглашению. В VK не стали комментировать ситуацию.
В то же время издание отмечает, что расчет Макаренко с Международным олимпийским комитетом (МОК) пока не произведен, а у организации нет «окончательного решения», предоставлять ли сигнал на Россию.
При этом с телевизионными правами на Игры сложилась иная ситуация. По данным собеседников РБК, Первый канал и «Россия 1» (холдинг ВГТРК) не будут транслировать соревнования. Это связано в том числе с геополитической повесткой и прогнозируемыми низкими рейтингами на фоне ограничений в отношении российских спортсменов. В свою очередь, «Матч ТВ» пока не определился по поводу трансляции Игр, канал ожидает финального решения Минспорта и Олимпийского комитета РФ «с позицией по участию спортсменов из России».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, напоминает Ura.ru.
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