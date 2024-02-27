СМИ: Холдинг VK купит права на показ Олимпиады в Париже

Сейчас digital-правами на показ Олимпиады владеет оператор спортивных трансляций «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. По данным РБК, владелец вышел с предложением к VK еще в 2023 году. Источник сообщил, что стороны близки к соглашению. В VK не стали комментировать ситуацию.

В то же время издание отмечает, что расчет Макаренко с Международным олимпийским комитетом (МОК) пока не произведен, а у организации нет «окончательного решения», предоставлять ли сигнал на Россию.

При этом с телевизионными правами на Игры сложилась иная ситуация. По данным собеседников РБК, Первый канал и «Россия 1» (холдинг ВГТРК) не будут транслировать соревнования. Это связано в том числе с геополитической повесткой и прогнозируемыми низкими рейтингами на фоне ограничений в отношении российских спортсменов. В свою очередь, «Матч ТВ» пока не определился по поводу трансляции Игр, канал ожидает финального решения Минспорта и Олимпийского комитета РФ «с позицией по участию спортсменов из России».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, напоминает Ura.ru.

