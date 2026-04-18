СМИ: Грузинские болельщики освистали гимн России на чемпионате Европы по дзюдо
Грузинские болельщики освистали гимн Российской Федерации во время награждения дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы, сообщает «Матч ТВ».
Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы, победив грузина Тато Григалашвили в финальной схватке в весовой категории до 81 кг.
Также золотые медали в турнире завоевали Мурад Чопанов (до 66 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Сабина Гилязова (до 48 кг) стала серебряным призером. Бронзовые медали завоевали Марина Воробьева (до 48 кг) и Кирилл Козлов (свыше 100 кг).
Российские дзюдоисты выступают на чемпионате Европы с национальной символикой, напоминает «Радиоточка НСН».
