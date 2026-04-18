Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве
Литва и Латвия не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией для поездки в Москву на торжества по случаю Дня Победы. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Политик отметил, что выберет другой маршрут для перелета.
Аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году. Тогда пролет словацкому правительственному самолету запретила Эстония.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что России следует выкупить и перезти в страну Вечный огонь из латвийского города Даугавпилса, власти которого собрались демонтировать монумент, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США готовятся к расширению военно-морской операции против Ирана
- Польша не допустит спортсменов из РФ на чемпионат Европы-2027 по прыжкам в воду
- По мультфильму «Долина папоротников» снимут фильм
- ФНС: Контроль за переводами затронет 3% россиян
- Зеленский: В результате стрельбы в Киеве погибли пять человек
- Умерла французская актриса Натали Бай
- Жительница Брянской области погибла после попадания дрона ВСУ в автобус
- В Дагестане построят новые дома для жителей поселка Мамедкала
- В Москве объявили желтый уровень опасности из-за непогоды
- СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии