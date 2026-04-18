Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве

Литва и Латвия не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией для поездки в Москву на торжества по случаю Дня Победы. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик отметил, что выберет другой маршрут для перелета.

Аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году. Тогда пролет словацкому правительственному самолету запретила Эстония.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что России следует выкупить и перезти в страну Вечный огонь из латвийского города Даугавпилса, власти которого собрались демонтировать монумент, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
