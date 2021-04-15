СМИ: Гран-при Канады «Формула 1» снова отменили из-за COVID-19
Организаторы канадского этапа чемпионата «Формула 1» объявили об отмене Гран-при Канады в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщает Radio Canada.
По данным радиостанции, организаторы заявили о высоком риске заразиться даже в случае прооведения этапа без зрителей.
Гран-при Канады отменяют второй год подряд. В 2020 году этап «Формулы 1» в Монреале также не состоялся из-за пандемии.
Ранее руководство чемпионата «Формула 1» из-за COVID-19 перенесло старт сезона-2021 из Австралии в Бахрейн. Победителем уик-энда на трассе Сахир стал действующий чемпион Льюис Хэмилтон, сообщает RT.
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