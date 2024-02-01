Акции «Феррари» подскочили на 13% после сообщения о переходе Хэмилтона

Ценные бумаги автопроизводителя росли на 13,15% - до $391,42 за штуку. Динамике также способствовала позитивная финансовая отчетность, согласно которой чистая выручка «Феррари» выросла на 17,2% в 2023 году.

В четверг, 1 февраля, пресс-служба «Феррари» объявила о подписании контракта с Хэмилтоном. Он начнет выступать за команду с 2025 года.

Хэмилтон провел в команде «Мерседес» 11 лет. Он является семикратным чемпион мира по автогонкам «Формула-1», напоминает «Радиоточка НСН».

