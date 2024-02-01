Акции «Феррари» подскочили на 13% после сообщения о переходе Хэмилтона
Акции итальянского производителя спортивных автомобилей «Феррари» на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили на 13% после сообщения о переходе в команду «Формулы-1» британца Льюиса Хэмилтона.
Ценные бумаги автопроизводителя росли на 13,15% - до $391,42 за штуку. Динамике также способствовала позитивная финансовая отчетность, согласно которой чистая выручка «Феррари» выросла на 17,2% в 2023 году.
В четверг, 1 февраля, пресс-служба «Феррари» объявила о подписании контракта с Хэмилтоном. Он начнет выступать за команду с 2025 года.
Хэмилтон провел в команде «Мерседес» 11 лет. Он является семикратным чемпион мира по автогонкам «Формула-1», напоминает «Радиоточка НСН».
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