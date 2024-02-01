СМИ: Гонщик Хэмилтон перейдет в команду «Формулы-1» «Феррари»
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон, который выступает за команду «Мерседес», может подписать контракт с итальянской «Феррари». Об этом пишет испанская газета AS.
По данным издания, гонщик перейдет в «Феррари» в 2025 году. Детали сделки пока не согласованы. Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце следующего года, и пилот якобы намерен перейти в «Феррари» и впоследствии завершить карьеру в итальянской команде. Британский гонщик должен заменить испанца Карлоса Сайнса-младшего.
Хэмилтон в 2007-2013 годах выступал за «Макларен» и в 2008-м стал чемпионом мира в составе команды. Позже с «Мерседесом» гонщик выиграл мировые первенства 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. В минувшем сезоне британец занял третье место в общем зачете, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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