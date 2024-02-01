СМИ: Гонщик Хэмилтон перейдет в команду «Формулы-1» «Феррари»

По данным издания, гонщик перейдет в «Феррари» в 2025 году. Детали сделки пока не согласованы. Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце следующего года, и пилот якобы намерен перейти в «Феррари» и впоследствии завершить карьеру в итальянской команде. Британский гонщик должен заменить испанца Карлоса Сайнса-младшего.

Хэмилтон в 2007-2013 годах выступал за «Макларен» и в 2008-м стал чемпионом мира в составе команды. Позже с «Мерседесом» гонщик выиграл мировые первенства 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. В минувшем сезоне британец занял третье место в общем зачете, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

