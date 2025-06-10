СМИ: Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» ушел в ЦСКА

Главный тренер ХК «Локомотив» (Ярославль) Игорь Никитин решил покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства утверждает, что ушедший из ярославской команды специалист станет главным тренером московского ХК ЦСКА.

«Контракт расторгнут... Никитин должен стать главным тренером ЦСКА», - сказал источник.

Ранее возглавляемый Никитиным ХК «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2024/2025, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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