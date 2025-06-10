СМИ: Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» ушел в ЦСКА
10 июня 202518:12
Главный тренер ХК «Локомотив» (Ярославль) Игорь Никитин решил покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства утверждает, что ушедший из ярославской команды специалист станет главным тренером московского ХК ЦСКА.
«Контракт расторгнут... Никитин должен стать главным тренером ЦСКА», - сказал источник.
Ранее возглавляемый Никитиным ХК «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2024/2025, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru