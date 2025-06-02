«Король без свиты»: Фетисов и Казанский поспорили о тренерском будущем Ротенберга
С увольнением из команды СКА бывший тренер Роман Ротенберг лишился влиятельных покровителей, тем интереснее будет наблюдать за его дальнейшей тренерской карьерой, сказал НСН Денис Казанский.
Решение об увольнении Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА, по всей видимости, принималось на самом высшем уровне, вряд ли многие команды согласятся на сотрудничество с потерявшим покровителей экс-тренером. Об этом НСН заявил спортивный комментатор Денис Казанский.
Ротенберг покидает пост главного тренера хоккейной команды СКА, сообщил Матч ТВ. По данным канала, такое решение принял новый совет директоров СКА. Ожидается, что официально об уходе тренера объявят 2 июня. По мнению Казанского, будущее тренерской карьеры Ротенберга остается весьма туманным.
«Пока теряюсь в догадках, как может продолжаться тренерская карьера Ротенберга. Не ожидал, что решение даже после провального сезона СКА будет столь быстрым, тем более, мы видим, что иногда команды, которые вылетают во втором раунде, оставляют тренера и ищут лучшие варианты для продолжения карьеры вместе с ним. Судя по всему, решение принято на самом “верху”, и теперь всем нам любопытно понаблюдать за тем, кто из команд может рискнуть и позволить себе сотрудничество с Ротенбергом. В СКА многое определяла “свита короля”, и у него были очень сильные помощники в достаточном количестве. Теперь, когда Ротенберг остается один, это очень большой эксперимент. Мы знаем, как Ротенберг решил стать тренером, какие мотивационные моменты он использовал для того, чтобы команда СКА приняла его на должность главного тренера, теперь будет проверка этих мотивационных моментов и речей. Ротенберг ранее сам заявлял, что из СКА его могут убрать руководители клуба, в числе которых — первые лица “Газпрома”. В ситуации с увольнением особо никого не спрашивают, потому что любой главный тренер работает по найму. Видимо, все, что окружало СКА в последнее время, и провальные результаты повлияли достаточно серьезно», — сказал Казанский.
В свою очередь двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Ротенберг — самобытный тренер с большим будущим.
«Тренерская профессия уникальна тем, что любой тренер рано или поздно будет уволен или покинет свой пост, это я проверил на себе. Ротенберг — самобытный тренер, думаю, что ему еще поступят предложения возглавить какой-нибудь клуб, если он этого захочет, это дело времени. У него только начинается тренерская карьера, от него в основном будет зависеть, что будет дальше», — отметил он.
Ранее главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Илья Воробьев покинул свой пост. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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