«Спартак» ушел от поражения в матче РПЛ в добавленное время
Московский ФК «Спартак» ушел от поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» в добавленное время.
Матч закончился со счетом 1:1. Первый гол за игру был забит на 70-й минуте футболистом «Уфы» Алексеем Никитиным.
Отыграться у «Спартака» получилось на 95-й минуте матча. Мяч в ворота соперника направил Александр Соболев.
Команды встретились на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Для московского клуба это уже шестой матч подряд в рамках РПЛ без победы, отмечает «Лента.ру».
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