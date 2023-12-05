СМИ: глава парламента Чечни предотвратил драку игроков «Спартака» и «Ахмата»
Председатель чеченского парламента Магомед Даудов предотвратил драку футболистов московского «Спартака» и грозненского «Ахмата», пишет Telegram-канал Baza.
Матч между «Спартаком» и «Ахматом» прошел в рамках 17-го тура российской премьер-лиги. Команды встретились в Грозном.
Во время празднования первого гола игрок грозненцев Бернард Бериша прыгнул с двух ног в сторону главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля. Футболист получил желтую карточку, а наставника «Спартака» удалили с поля.
Футболисты устроили перепалку. По информации издания, представители «Ахмата» возмутились поведением гостей. В итоге стороны начали договариваться о разборке после матча.
Как пишет Telegram-канал, в ситуацию вмешался Даудов. Он спустился в подтрибунное помещение, смог уладить разногласия и обратился к командам с примирительной речью.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, напоминает «Радиоточка НСН».
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