СМИ: глава парламента Чечни предотвратил драку игроков «Спартака» и «Ахмата»

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» прошел в рамках 17-го тура российской премьер-лиги. Команды встретились в Грозном.

Во время празднования первого гола игрок грозненцев Бернард Бериша прыгнул с двух ног в сторону главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля. Футболист получил желтую карточку, а наставника «Спартака» удалили с поля.

Футболисты устроили перепалку. По информации издания, представители «Ахмата» возмутились поведением гостей. В итоге стороны начали договариваться о разборке после матча.

Как пишет Telegram-канал, в ситуацию вмешался Даудов. Он спустился в подтрибунное помещение, смог уладить разногласия и обратился к командам с примирительной речью.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, напоминает «Радиоточка НСН».

