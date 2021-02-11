СМИ: глава оргкомитета Олимпиады-2021 может уйти в отставку после высказывая о женщинах

Информация появилась после скандала из-за высказывания 83-летнего Йосиро Мори по поводу женщин в спортивных комитетах и федерациях. Он заявил, что женщины слишком много говорят, что приводи к тому, что время заседаний сильно затягивается. После этого функционера обвинили в сексизме, пишут «Известия».

Также поведение Мори раскритиковал премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.



