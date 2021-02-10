СМИ: Около 100 волонтеров в Токио отказались от работы на ОИ из-за высказываний главы оргкомитета

Как минимум 97 волонтеров, которые должны были быть задействованы в Токио во время проведения Олимпийских игр, отказались от работы на мероприятии из-за сексистских высказываний главы оргкомитета Ёсиро Мори, передает NHK.

В ходе заседания оргкомитета мори пожаловался, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях якобы приводит к затягиванию заседаний. По его словам, каждая женщина выступает слишком долго и считает необходимым что-то сказать. Позже он принес публичные извинения за свои слова.

Главу оргкомитета Олимпиады в Токио обвинили в сексизме

Тем не менее, глава оргкомитета заявил, что не планирует подавать в отставку на фоне возросшей критики в его сторону. 12 февраля оргкомитет планирует провести очередное заседание и обсудить высказывания Мори.



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ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:ТокиоОлимпийские Игры
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