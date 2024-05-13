СМИ: Глава «Газпрома» Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусов

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пригрозил оставить игроков ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) без бонусов за неудовлетворительные результаты по итогам чемпионата. Об этом в своём Telegram-канале заявил журналист Кирилл Легков.

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По его словам, размер бонусов, «в зависимости от вклада каждого в общие достижения», а также за отдельные матчи, может достигать «300 тысяч по итогам сезона».

«Общение Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что если не выиграете кубок, будете лишены «всех бонусов»... был тяжёлый разговор с Сергеем Семаком», - написал журналист.

Ранее «Зенит» проиграл ЦСКА (Москва) со счётом 1:0, пишут «Известия». После За два тура до конца чемпионата петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, уступая столичному «Динамо» два очка.

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ФОТО: Kremlin.ru
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