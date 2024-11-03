СМИ: Футболисту ЦСКА Роша грозит дисквалификация за нападение на судью

Бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роша грозит длительная дисквалификация за физическое воздействие в адрес судьи на матче со «Спартаком», который прошел накануне. Соответствующая информация опубликована в протоколе встречи на сайте Премьер-лиги.

Известно, что спортсмен был удален с поля на 57-й минуте матча за неспортивное поведение, так как нарушил правило, которое привело к массовой потасовке. Роша получил красную карточку.

«После удаления Виллиан Роша, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля», - говорится в протоколе.