СМИ: Футболисту ЦСКА Роша грозит дисквалификация за нападение на судью

Бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роша грозит длительная дисквалификация за физическое воздействие в адрес судьи на матче со «Спартаком», который прошел накануне. Соответствующая информация опубликована в протоколе встречи на сайте Премьер-лиги.

Известно, что спортсмен был удален с поля на 57-й минуте матча за неспортивное поведение, так как нарушил правило, которое привело к массовой потасовке. Роша получил красную карточку.

«После удаления Виллиан Роша, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля», - говорится в протоколе.

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Поведение футболиста будет рассмотрено КДК РФС, и, если его выходку расценят как физическое воздействие на судью, Рошу могут дисквалифицировать на срок от полугода до двух лет и оштрафовать. При этом, если спортсмену предъявят лишь обвинение в агрессивном поведении, его дисквалифицируют сроком до четырех встреч.

Матч ЦСКА—«Спартак» 14-го тура Российской Премьер-Лиги прошел 2 ноября в Москве на «ВЭБ Арене». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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