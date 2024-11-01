Фигуристка Валиева планирует возобновить карьеру после дисквалификации

По ее словам, она постепенно восстанавливает форму, совершенствует базовые элементы и готовится к более сложным программам, чтобы выдерживать конкуренцию в женском фигурном катании.

Спортивный арбитражный суд в январе 2023 года наложил на нее четырехлетнее отстранение, начиная с декабря 2021 года, за использование запрещенного препарата триметазидина, передает «Радиоточка НСН».

