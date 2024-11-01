Фигуристка Валиева планирует возобновить карьеру после дисквалификации
Фигуристка Камила Валиева сообщила о намерении вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации, сообщает РИА Новости.
Валиева отметила, что не считает последнее выступление на чемпионате России достойным завершением карьеры и намерена продолжить тренировки, чтобы вернуться на лед сильнее.
По ее словам, она постепенно восстанавливает форму, совершенствует базовые элементы и готовится к более сложным программам, чтобы выдерживать конкуренцию в женском фигурном катании.
Спортивный арбитражный суд в январе 2023 года наложил на нее четырехлетнее отстранение, начиная с декабря 2021 года, за использование запрещенного препарата триметазидина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru