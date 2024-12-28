СМИ: Футболист Глушаков лишится прав за вождение в нетрезвом виде
Бывшего игрока сборной России по футболу, полузащитника «Химок» Дениса Глушакова могут лишить водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, сотрудники Госавтоинспекции остановили спортсмена в Ростовской области.
«Алкотестер показал 0,8 промилле... сразу же был составлен протокол, а машина Дениса Глушакова была отправлена на штраф-стоянку», — отмечается в материале.
На какой срок футболиста лишат прав, решит суд.
Денису Глушакову 37 лет, за свою карьеру игрок выступал за футбольные клубы «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари Нижний Новгород». В июне 2024 года спортсмен вернулся в «Химки», подписав контракт с подмосковным клубом до лета 2025-го.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru