СМИ: Французский «ПСЖ» захотел купить еще одного игрока ФК «Краснодар»

По данным издания, парижане готовы заплатить за 24-летнего полузащитника «быков» и сборной Армении порядка 20 млн евро.

Отмечается, что владелец «Краснодара» бизнесмен Сергей Галицкий пока не одобрил возможный трансфер Сперцяна.

Ранее из «Краснодара» в состав «Пари Сен-Жермен» перешёл голкипер сборной России Матвей Сафонов, контракт которого с французским клубом рассчитан до 2029 года, сообщает «Свободная пресса».

