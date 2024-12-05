СМИ: Французский «ПСЖ» захотел купить еще одного игрока ФК «Краснодар»

Французский «Пари Сен-Жермен» захотел приобрести ещё одного игрока ФК «Краснодар». Как пишет «РБ Спорт», речь идёт о воспитаннике краснодарской команды Эдуарде Сперцяне.

Матвей Сафонов заявил, что во Франции скучает по борщу

По данным издания, парижане готовы заплатить за 24-летнего полузащитника «быков» и сборной Армении порядка 20 млн евро.

Отмечается, что владелец «Краснодара» бизнесмен Сергей Галицкий пока не одобрил возможный трансфер Сперцяна.

Ранее из «Краснодара» в состав «Пари Сен-Жермен» перешёл голкипер сборной России Матвей Сафонов, контракт которого с французским клубом рассчитан до 2029 года, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КраснодарФранцияФутболФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры