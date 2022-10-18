СМИ: ФК «Уфа» может закрыться после Нового года
Футбольный клуб «Уфа» может прекратить своё существование после Нового года, сообщает «РБ Спорт».
По информации издания, сотрудники команды, а также стадиона «Нефтяник», стали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца.
Отмечается, что виной всему финансовые проблемы футбольного клуба, которому, как утверждается, даже приходилось брать в долг у уфимского волейбольного клуба «Урал».
Ранее ФК «Уфа» вылетел из РПЛ в Первую лигу, сообщает RT. В настоящее время уфимцы занимают в первенстве 13-е место.
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