СМИ: ФК «Уфа» может закрыться после Нового года

Футбольный клуб «Уфа» может прекратить своё существование после Нового года, сообщает «РБ Спорт».

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По информации издания, сотрудники команды, а также стадиона «Нефтяник», стали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца.

Отмечается, что виной всему финансовые проблемы футбольного клуба, которому, как утверждается, даже приходилось брать в долг у уфимского волейбольного клуба «Урал».

Ранее ФК «Уфа» вылетел из РПЛ в Первую лигу, сообщает RT. В настоящее время уфимцы занимают в первенстве 13-е место.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов
ТЕГИ:ФутболЧемпионат России По ФутболуУфа
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