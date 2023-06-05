СМИ: Фигуристу Костомарову проведут протезирование через один-два месяца
5 июня 202315:47
Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров стойко переносит долгое пребывание в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства утверждает, что в настоящее время спортсмен проходит подготовку к протезированию.
«Роман готовится к протезированию, до его начала ещё примерно месяц-два нужно подождать», - заключил источник.
Ранее Костомаров заявил, что впереди у него много трудностей, с которыми ему помогут справиться его близкие, родные и врачи, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru