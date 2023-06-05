СМИ: Фигуристу Костомарову проведут протезирование через один-два месяца

Собеседник агентства утверждает, что в настоящее время спортсмен проходит подготовку к протезированию.

«Роман готовится к протезированию, до его начала ещё примерно месяц-два нужно подождать», - заключил источник.

Ранее Костомаров заявил, что впереди у него много трудностей, с которыми ему помогут справиться его близкие, родные и врачи, сообщает RT.

