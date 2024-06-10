CAS проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушания на 12 июня по всем трем апелляциям со стороны России относительно распределения медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан.
Бреннан сообщила, что в среду CAS проведет слушания по всем трем апелляциям России в деле о допинге Камилы Валиевой. Отклонение апелляций, по ее словам, «расчистит путь к церемонии вручения золотых медалей сборной США 7 августа на Олимпийских играх в Париже».
CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, в связи с нарушением антидопинговых правил, а также отменило ее результаты. Положительная допинг-проба у Валиевой была обнаружена 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.
Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после завершения командного турнира на Олимпиаде в Пекине, где российская сборная с Валиевой в составе одержала победу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru