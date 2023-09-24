СМИ: фигурист Костомаров поставил себе цель вернуться на лед
24 сентября 202305:33
Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих жизненных целях, сообщает НТВ.
Спортсмен поставил перед собой цель адаптироваться к новой жизни и «максимально натренироваться», а также вернуться на лед. «Я надеюсь, что еще выйду на лед...», — заявил Костомаров.
Ранее Костомаров впервые после ампутации вышел на лед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: фигурист Костомаров поставил себе цель вернуться на лед
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru