СМИ: фигурист Костомаров поставил себе цель вернуться на лед

Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих жизненных целях, сообщает НТВ.

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Спортсмен поставил перед собой цель адаптироваться к новой жизни и «максимально натренироваться», а также вернуться на лед. «Я надеюсь, что еще выйду на лед...», — заявил Костомаров.

Ранее Костомаров впервые после ампутации вышел на лед, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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