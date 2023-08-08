Фигуристу Костомарову установили протезы для бега

По его словам, теперь он может бегать, хоть и не так, как раньше, но все же бегать.

«Как изменились радости жизни... Я прыгаю, спустя полгода я запрыгал. Я аж вспотел», - заключил спортсмен.

В начале января Костомаров был госпитализирован с пневмонией, позже медики заявили, что у него развился сепсис, в результате ему пришлось пережить ампутацию.

Врач-реабилитолог Валерий Васильев заявил, что Костомаров сможет восстановиться примерно через полгода-год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».