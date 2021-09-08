СМИ: ФИФА запретила бразильцам Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит»
Бразильские футболисты Малком и Клаудиньо до 14 сентября не смогут выступать в составе «Зенита» по решению Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Клаудиньо и Малком по решению «Зенита» не поехали в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Бразильская конфедерация футбола в ответ (CBF) пожаловалась на петербургский клуб в ФИФА.
Отмечается, что спортсмены не смогут принять участие в матче против «Ахмата» в 7-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также в игре с лондонским «Челси» в групповом этапе Лиги чемпионов. Причиной этого стали наложенные ФИФА санкции.
«Клуб и Российский футбольный союз (РФС) уже проинформированы, это последствие решения "Зенита" не отпускать игроков в сборную Бразилии», - передает агентство.
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