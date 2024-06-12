СМИ: Федор Смолов может вернуться в ФК «Краснодар»

Уточняется, что 34-летний нападающий присоединится к «чёрно-зелёным» на правах свободного агента, контракт будет расчитан на один сезон.

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын в интервью «Чемпионату» отметил, что Смолов может принести «быкам» «много пользы».

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заключил пятилетний контракт с испанским футбольным клубом «Реал Мадрид», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».