СМИ: Федор Смолов может вернуться в ФК «Краснодар»

Форвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов может вернуться в ФК «Краснодар». Об этом пишет Legalbet.

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Уточняется, что 34-летний нападающий присоединится к «чёрно-зелёным» на правах свободного агента, контракт будет расчитан на один сезон.

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын в интервью «Чемпионату» отметил, что Смолов может принести «быкам» «много пользы».

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заключил пятилетний контракт с испанским футбольным клубом «Реал Мадрид», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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