СМИ: Федерация гандбола Польши опротестовала итог матча с Россией на ЧЕ

Игра закончилась со счётом 29:29, причём российские гандболисты сравняли счёт на последней секунде встречи. Последний гол забил Марк Сергей Косоротов, который, по мнению поляков, нарушил правила перед броском.

По данным издания, судьи не заметили пробежку у российского гандболиста, в связи с чем, по словам тренера, и был направлен протест в EHF.

Отметим, что и сборная России, и сборная Польши, по итогам группового этапа потеряли все шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать футболистов за плохую игру за сборную России, сообщает RT.