СМИ: Федерация гандбола Польши опротестовала итог матча с Россией на ЧЕ
Польская федерация гандбола (ZPRP) подала официальный протест в Европейскую гандбольную федерацию (EHF) на результат матча чемпионата Европы против сборной России, сообщает Sportowefakty.wp.pl со ссылкой на главного тренера польской сборной Патрика Ромбеля
Игра закончилась со счётом 29:29, причём российские гандболисты сравняли счёт на последней секунде встречи. Последний гол забил Марк Сергей Косоротов, который, по мнению поляков, нарушил правила перед броском.
По данным издания, судьи не заметили пробежку у российского гандболиста, в связи с чем, по словам тренера, и был направлен протест в EHF.
Отметим, что и сборная России, и сборная Польши, по итогам группового этапа потеряли все шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать футболистов за плохую игру за сборную России, сообщает RT.
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