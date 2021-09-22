Гандболистов юношеской сборной России заподозрили в ставках на свои матчи
Гандболистов юношеской сборной России подозревают в ставках на свои матчи. От тренировок и соревнований отстранили 8 человек. В ходе расследования стало известно, что спортсмены из сборной поддерживали связь с организаторами ставок. Несколько матчей чемпионата Европы, который проходил в августе в Хорватии, вызвали подозрения. По итогам соревнований наша команда заняла предпоследнее, 15-е место.
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