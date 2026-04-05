Самая яркая комета года исчезла, приблизившись к Солнцу
Самая яркая комета 2026 года C/2026 A1 погибла после сближения с Солнцем. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН (ИКИ РАН).
По данным учёных, комета исчезла из поля зрения космических приборов около 14:30 мск, когда максимально приблизилась к Солнцу. Отсутствие дальнейших наблюдений свидетельствует о том, что небесное тело было поглощено звездой.
Специалисты отметили, что летучие вещества кометы полностью рассеялись в солнечной короне, а её фрагменты, скорее всего, упали на поверхность Солнца.
Комета C/2026 A1 относилась к семейству комет Крейца - обломкам крупного небесного тела, разрушившегося тысячи лет назад. Изначально ожидалось, что при приближении к Солнцу она вспыхнет значительно ярче и ее можно будет увидеть даже днем , однако этого не произошло.
После гибели C/2026 A1 самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
