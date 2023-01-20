СМИ: Экс-защитник «Барселоны» Алвес задержан по делу о домогательствах
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес задержан по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило издание La Vanguardia.
Отмечается, что 20 января футболист прибыл в один из полицейских участков Каталонии для дачи показаний. После этого, указывает издание, Алвеса доставили в суд, где ему изберут меру пресечения.
Так, бразильца обвиняют в сексуальном насилии, совершенном в отношении женщины на дискотеке в Барселоне. Отмечалось, что инцидент произошел в конце декабря прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первого января полиция Каталонии зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в ночном клубе. Спортсмен опроверг эту информацию.
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