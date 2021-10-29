На экс-губернатора Нью-Йорка подали в суд по обвинению в сексуальных домогательствах
Иск с обвинениями в сексуальных домогательствах, исходящих от экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подан в суд города Олбани (штат Нью-Йорк). Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, информация об этом была предоставлена телеканалом ABC, который сослался на главу пресс-службы судебной системы штата Люсиану Шалфен.
Отмечается, что этот иск является первым, связанным с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны Куомо. Не уточняется, кем именно была подан иск, однако источники телеканала утверждают, что это была экс-помощница Куомо Бриттани Коммиссо.
Обвинения в отношении Куомо поступили со стороны нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации штата. Через некоторое время Куомо заявил о своем уходе с поста главы штата.
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