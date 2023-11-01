СМИ: Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с наркотиками в Краснодаре

По данным СМИ, в ночь на 29 октября полицейские остановили 42-летнего спортсмена для личного досмотра и обнаружили в его кармане пакет с неизвестным порошком, который оказался мефедроном. Возбуждено дело о торговле наркотиками в особо крупном размере, Бугаева арестовали на 7 суток, пишет RT. Бывшему футболисту грозит до 20 лет заключения, отмечает телеканал «360».

«После суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Бугаев рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги — около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями», — пишет SHOT.

По словам экс-футболиста, через даркнет он нашел подработку и стал наркокурьером. Бугаев должен был разложить «закладки» в Краснодаре и Сочи. Как отметил источник издания, во время обыска спортсмен попытался убежать.

Алексей Бугаев играл за футбольные клубы «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар». В 2010 году спортсмен завершил профессиональную карьеру в 29-летнем возрасте.

