СМИ: Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с наркотиками в Краснодаре
Бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, в ночь на 29 октября полицейские остановили 42-летнего спортсмена для личного досмотра и обнаружили в его кармане пакет с неизвестным порошком, который оказался мефедроном. Возбуждено дело о торговле наркотиками в особо крупном размере, Бугаева арестовали на 7 суток, пишет RT. Бывшему футболисту грозит до 20 лет заключения, отмечает телеканал «360».
«После суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Бугаев рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги — около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями», — пишет SHOT.
По словам экс-футболиста, через даркнет он нашел подработку и стал наркокурьером. Бугаев должен был разложить «закладки» в Краснодаре и Сочи. Как отметил источник издания, во время обыска спортсмен попытался убежать.
Алексей Бугаев играл за футбольные клубы «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар». В 2010 году спортсмен завершил профессиональную карьеру в 29-летнем возрасте.
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