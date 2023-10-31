Рэпера Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков
Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриева). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, в песнях исполнителя нашли пропаганду наркотиков.
Речь идёт о двух композициях Дмитриева, которые были размещены в соцсети «ВКонтакте», а также на платформах YouTube, «Яндекс Музыка» и MTS Music. Экспертиза установила, что они содержат побуждение к употреблению наркотиков и формируют положительное отношение к запрещённым средствам.
Суд оштрафовал рэпера на 10 тысяч рублей. Сам Scally Milano признал факт правонарушения, заявил, что раскаивается, и удалил песни.
Ранее общественники потребовали проверить на пропаганду наркотиков российскую телеведущую Викторию Боню, проживающую за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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