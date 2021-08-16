СМИ: Дзюбу не вызовут в сборную России на ближайшие матчи

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Других подробностей источник не приводит.

10 августа стало известно, что новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с игроками «Зенита», в том числе с Дзюбой – с ним специалист разговаривал больше часа.

Добавим, первый матч под руководством нового главного тренера национальная сборная проведет 1 сентября против Хорватии. Список футболистов, вызванных в сборную Карпиным на матч с Хорватией, а также на игры с Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва) должен быть объявлен на этой неделе.