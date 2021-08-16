СМИ: Дзюбу не вызовут в сборную России на ближайшие матчи
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Других подробностей источник не приводит.
10 августа стало известно, что новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с игроками «Зенита», в том числе с Дзюбой – с ним специалист разговаривал больше часа.
Добавим, первый матч под руководством нового главного тренера национальная сборная проведет 1 сентября против Хорватии. Список футболистов, вызванных в сборную Карпиным на матч с Хорватией, а также на игры с Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва) должен быть объявлен на этой неделе.
По данным СМИ, Карпин и Дзюба находятся в конфликте с 2009 года, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба, в частности, рассказывал об угрозах со стороны Карпина.
«Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.
Со своей стороны, Карпин отшучивался на эту тему, называя конфликты и стычки с Дзюбой, о которых писали СМИ, «бредом сумасшедшего».
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