СМИ: чемпионат мира по хоккею 2021 года может пройти в Латвии

Международная федерация хоккея (IIHF) может принять решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, предполагается, что окончательное решение по этому поводу будет принято 2 февраля.

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Изначально турнир планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии. Однако 18 января международная федерация заявила, что Минск не будет принимать чемпионат мира. Президент IIHF Рене Фазель пояснил, что федерация считает, что чемпионат должен быть проведен в одной стране, сообщает телеканал «360». Выбор делался из Дании, Латвии и Словакии.

Делегация IIHF, побывавшая в Риге, сделала вывод о том, что латвийская сторона полностью готова к проведению чемпионата.

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Фото: pexels.com
ТЕГИ:ХоккейЧемпионат МираЛатвия
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