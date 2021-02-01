СМИ: чемпионат мира по хоккею 2021 года может пройти в Латвии

Международная федерация хоккея (IIHF) может принять решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии без привлечения второй страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, предполагается, что окончательное решение по этому поводу будет принято 2 февраля.