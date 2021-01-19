Белоруссия получит компенсацию в связи с переносом чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что из-за переноса мирового первенства по хоккею Белоруссия должна получить денежную компенсацию, сообщает пресс-служба организации.

Фазель отметил, что ругаться с белорусами никто не собирается и федерация намерена решить данный вопрос мирным путём.

«Мы не будем врагами. У нас есть контракты, в которых чётко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», - добавил президент IIHF.

Ранее компании Liqui Moly, Skoda и Nivea Men отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии, объяснив это напряжённой политической ситуацией в республике. Позже в IIHF приняли решение перенести матчи из Минска.

Игры чемпионата мира должны пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Какой город заменит белорусскую столицу станет известно до конца января.

