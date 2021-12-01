СМИ: Чехия выслала главного футбольного чиновника Белоруссии

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов и его жена были высланы из Чехии, куда приехали на матч женской футбольной сборной, сообщает «Чемпионат».

Они были задержаны за нарушение антиковидных мер. При этом у полиции были подозрения, что Базанов с супругой прибыли в Чехию, не имея разрешения на въезд.

Тимановская призвала провести расследование своего отстранения от Олимпиады

Глава МИД Чехии ранее подтвердил, что Базанову не давали чешскую визу, и предупреждал, что если тот приедет в страну, может быть депортирован.

В прошлом году страны Балтии наложили на Базанова и других белорусских спортивных функционеров санкции, запретив им въезд в эти страны. Их обвиняют в репрессиях в отношении белорусских спортсменов, выступавших против режима Александра Лукашенко.

После скандала с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая попросила политическое убежище в Польше после конфликта с тренерами на Олимпиаде-2020, США ввели санкции против Олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет сын президента Виктор Лукашенко.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БелоруссияЧехияФутбол
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