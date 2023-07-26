Глава МОК подтвердил, что Россия и Белоруссия не получат приглашения на Олимпиаду-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что приглашения на летние Олимпийские игры в Париже получат 203 национальных олимпийских комитета, сообщает ТАСС.

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Во время встречи с представителями олимпийского движения, которая прошла в столице Франции, он указал, что России и Белоруссии нет в числе приглашённых.

«В 2024 году мы отмечаем новый этап нашей олимпийской истории. На Олимпиаде 2024 года года мы сможем по-настоящему отпраздновать Игры новой эры. Эти Игры будут более инклюзивными, молодыми, урбанистическими и устойчивыми», - указал Бах.

Ранее в МОК предупредили, что среди приглашенных на Олимпиаду-2024 не будет России и Белоруссии в связи с санкциями, введенными в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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