СМИ: Бразильский «Ботафого» хочет провести сборы в России

Футбольный клуб из Бразилии «Ботафого» планирует провести 10 дней в России и сыграть товарищеские матчи против команд ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщил портал Globo.

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По его данным, футболисты бразильского клуба отправятся на выезд во время чемпионата мира, игроки вернутся из отпуска 22 июня. Сейчас «Ботафого» ведет переговоры о проведении предсезонного тренировочного сбора в России. Его даты еще не определены.

«Ботафого» - трехкратный чемпион Бразилии, обладатель Кубка Либертадорес. Команда занимает 12 место в рейтинге лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА .

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ФОТО: РИА Новости
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