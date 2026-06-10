СМИ: Британия поможет Украине в разработке альтернативы Patriot
10 июня 202612:42
Юлия Савченко
Великобритания захотела помочь Украине в разработке аналога системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Telegraph.
По данным издания, Лондон поможет Киеву создать альтернативу Patriot, чтобы «снизить зависимость от США».
Пока неизвестно, как быстро стороны смогут создать сопоставимый с комплексом образец ракеты для ПВО.
Ранее в США отреагировали на просьбу украинского президента Владимира Зеленского о новых поставках ракет для Patriot. Вашингтон отмечает, что будет искать способ для помощи Киеву.
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