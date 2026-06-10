«Это особенно заметно с начала национального проекта «Культура», в рамках которого были модернизированы более 1400 библиотек по всей стране. Это современное пространство, современные книги. Люди приходят в том числе и за общением. Потому что библиотеки становятся не только местом, где выдают книги, хотя это основная функция, но и проводятся мастер-классы, лекции, встречи с интересными людьми. Надеюсь, что эта тенденция продолжится», — объяснил он.

Собеседник НСН также отметил, что сегодня россияне довольно активно сдают свои книги в библиотеки.

«Надо зайти в соседнюю библиотеку, их очень много, и переговорить с ее руководителем. Спросить, что в данный момент не хватает именно этой библиотеке. Я бы не стал давать каких-то общих рекомендаций, так как у каждого свое понимание, кто и что собирает дома и какие книги нужны в соседней библиотеке. Лучше пообщаться лично», — посоветовал Дуда.

Ранее в беседе с НСН Вадим Дуда поддержал идею создания новой, независимой от политической конъюнктуры, международной литературной премии.

