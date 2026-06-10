Не только за книгами: Что манит россиян в библиотеки
Современные российские библиотеки после модернизации превратились в центр притяжения людей, заявил НСН Вадим Дуда.
Сегодня наблюдается тенденция расширения аудитории библиотек, но к основной функции учреждений добавляется стремление к живому общению и комфорт, рассказал НСН генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда.
За 2025 год аудитория российских библиотек выросла на 7,5% и достигла 593 млн посещений, говорится в отчете Минкультуры по подведомственным библиотекам. Сопоставимая динамика аудитории библиотек наблюдается пятый год подряд. Дуда подтвердил, что такая тенденция действительно существует.
«Это особенно заметно с начала национального проекта «Культура», в рамках которого были модернизированы более 1400 библиотек по всей стране. Это современное пространство, современные книги. Люди приходят в том числе и за общением. Потому что библиотеки становятся не только местом, где выдают книги, хотя это основная функция, но и проводятся мастер-классы, лекции, встречи с интересными людьми. Надеюсь, что эта тенденция продолжится», — объяснил он.
Собеседник НСН также отметил, что сегодня россияне довольно активно сдают свои книги в библиотеки.
«Надо зайти в соседнюю библиотеку, их очень много, и переговорить с ее руководителем. Спросить, что в данный момент не хватает именно этой библиотеке. Я бы не стал давать каких-то общих рекомендаций, так как у каждого свое понимание, кто и что собирает дома и какие книги нужны в соседней библиотеке. Лучше пообщаться лично», — посоветовал Дуда.
Ранее в беседе с НСН Вадим Дуда поддержал идею создания новой, независимой от политической конъюнктуры, международной литературной премии.
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