В Москве взорвался автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия
Уголовное дело возбудили в связи с обнаружением и детонацией взрывного устройства на улице Введенского в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет.
Как отметили в ведомстве, в столице 9 июня произошел взрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Правоохранители установили, что к ЧП причастны двое несовершеннолетних. Так, девушка по указанию кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его парню, который разместил на машине устройство и gps-трекер.
«Наступление тяжких последствий удалось предотвратить благодаря своевременным действиям оперативных служб. Пострадавших нет. Соучастники задержаны на месте», - подчеркнули в СК.
Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении, передаче, хранении взрывчатых веществ. Фигурантам предъявили обвинение.
Ранее стало известно о взрыве автомобиля на парковке в столичном районе Коньково, людей из близлежащих магазинов эвакуировали.
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