В Москве взорвался автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия

Уголовное дело возбудили в связи с обнаружением и детонацией взрывного устройства на улице Введенского в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет.

Как отметили в ведомстве, в столице 9 июня произошел взрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Правоохранители установили, что к ЧП причастны двое несовершеннолетних. Так, девушка по указанию кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его парню, который разместил на машине устройство и gps-трекер.

«Наступление тяжких последствий удалось предотвратить благодаря своевременным действиям оперативных служб. Пострадавших нет. Соучастники задержаны на месте», - подчеркнули в СК.

Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении, передаче, хранении взрывчатых веществ. Фигурантам предъявили обвинение.

Ранее стало известно о взрыве автомобиля на парковке в столичном районе Коньково, людей из близлежащих магазинов эвакуировали.

