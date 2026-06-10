Тополиный пух накапливает в себе аллергены и загрязнения, а также может попасть в дыхательные пути питомца при прогулке, рассказал в беседе с НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Тополиный пух опасен для домашних животных, сообщила ТАСС руководитель движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку. рф» Александра Нуриева. В нем скапливается пыль и другие раздражители, способные вызвать у питомца проблемы со здоровьем. Шеляков раскрыл и более опасные проявления пуха.