Опасный «сугроб»: Пух угрожает собакам из-за попадания в дыхательные пути
Пух представляет угрозу для питомцев не только из-за аллергенов, под угрозой узкомордые породы собак, заявил НСН Михаил Шеляков.
Тополиный пух накапливает в себе аллергены и загрязнения, а также может попасть в дыхательные пути питомца при прогулке, рассказал в беседе с НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Тополиный пух опасен для домашних животных, сообщила ТАСС руководитель движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку. рф» Александра Нуриева. В нем скапливается пыль и другие раздражители, способные вызвать у питомца проблемы со здоровьем. Шеляков раскрыл и более опасные проявления пуха.
«Сам пух малоаллергенный, но он накапливает на себя другие аллергены, так как он пушистый. У собак и кошек тоже бывает аллергия, это сезонная история, когда цветет что-то. Можно только попытаться изолировать их от этого, если знаем конкретную причину. Сокращаем время прогулок в жару, после дождя все аллергены прибиваются. Если все жестко проявляется, используем антигистаминные препараты, как у людей», - отметил он.
По его словам, пух представляет угрозу для питомцев не только из-за аллергенов.
«Он катается по поверхности очень активно, собирает на себя пыльцу, загрязнения, различные биологические вредоносные агенты. Поэтому пух предоставляет опасность для домашних питомцев, особенно для тех, кто имеет затруднение дыхания от природы, узкомордые породы собак. Плюс еще жара, духота и аллергены. Собачки начинают с удовольствием рыться в этих пушистых «сугробах», в итоге проглатывают пух, он забивается в нос, дыхательные пути, затрудняет дыхание, вызывает отеки и так далее. Массовых обращений с трагическим исходом у нас не было в этом сезоне, но в целом мы предостерегаем владельцев животных от этого. После прогулки с улицы мы, конечно, животных обязательно моем. Моем лапки, плюс, если в глаза что-то попало, носик, этого достаточно», - добавил собеседник НСН.
Проявления легочных заболеваний — общая тенденция и для людей, и для животных в наши дни, а виной всему обилие взвешенных частиц в воздухе из-за постоянного использования парфюмерии, курения вейпов и других вещей, которые кажутся безобидными, рассказал в беседе с НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
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