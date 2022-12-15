СМИ: Бориса Беккера освободили из тюрьмы

По данным агентства, трёхкратный победитель Уимблдона, который был приговорён в Великобритании к лишению свободы, отбыл только восемь месяцев из назначенного ему срока в 2,5 года.

Теперь Беккера ждёт депортация, так как он был осуждён на срок более 12 месяцев и не имеет британского гражданства.

Ранее суд установил, что Беккер, признанный банкротом в 2017 году, утаил сведения о недвижимости стоимостью один млн фунтов стерлингов, а также о крупном банковском займе и приобретённом пакете акций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

