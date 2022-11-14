Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскритиковал действия руководства английского футбольного клуба, в том числе в отношении него.
«Некоторые люди не хотят, чтобы я был здесь - не только тренер, но еще два-три человека. Я чувствовал, что меня предали», - сказал Роналду. Слова футболиста приводит Daily Mail.
По словам спортсмена, он не должен этого говорить, однако люди должны слушать правду. Как сообщалось, в октябре футболист был отстранен от тренировок за досрочный уход со стадиона во время матча. По словам Роналду, он не относится с уважением к главному тренеру команды Эрику тен Хагу. Португалец также посетовал на то, что после ухода из команды в 2013 году главного тренера сэра Алекса Фергюсона клуб остановился в развитии.
«Прогресс был нулевым», - сказал нападающий. Он указал на «некоторые вещи внутри клуба», которые мешают ему выйти на высший уровень по примеру «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Также португалец обратил внимание на критику в свой адрес со стороны экс-партнера по МЮ Уэйна Руни.
«Не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне», - сказал Роналду.
37-летний Роналду вернулся в МЮ летом 2021 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал о том, что за отказ выйти на замену в матче против «Тоттенхэма», а также за то, что Роналду покинул поле до финального свистка, нападающий лишился суммы, равной его зарплате за две недели.
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