СМИ: бойкот россиян и белорусов на ОИ в Париже расколет олимпийское движение

Более 30 стран обратились с петицией в Международный олимпийский комитет с требованием запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх, пока не закончится конфликт вокруг Украины, сообщает телеканал «360».

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Как сообщает Sydney Morning Herald, к петиции присоединилась Австралия. По данным издания, бойкот предстоящей Олимпиады в Париже не остановит боевые действия и нанесет больше вреда олимпийскому движению, чем России. Отмечается, что подобные прецеденты уже происходили. Газета напоминает об отстранении Австрии, Германии и Афганистана.

Sydney Morning Herald задается вопросом, что будут делать власти этих 30 с лишним стран, если Международный олимпийский комитет решит действовать независимо, так как заявки на участие подают национальные комитеты, а не правительства.

Напомним, МОК пока не планирует снимать санкции против российских и белорусских спортсменов.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
ТЕГИ:ОлимпиадаСпорт
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