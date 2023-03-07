СМИ: бойкот россиян и белорусов на ОИ в Париже расколет олимпийское движение
Более 30 стран обратились с петицией в Международный олимпийский комитет с требованием запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх, пока не закончится конфликт вокруг Украины, сообщает телеканал «360».
Как сообщает Sydney Morning Herald, к петиции присоединилась Австралия. По данным издания, бойкот предстоящей Олимпиады в Париже не остановит боевые действия и нанесет больше вреда олимпийскому движению, чем России. Отмечается, что подобные прецеденты уже происходили. Газета напоминает об отстранении Австрии, Германии и Афганистана.
Sydney Morning Herald задается вопросом, что будут делать власти этих 30 с лишним стран, если Международный олимпийский комитет решит действовать независимо, так как заявки на участие подают национальные комитеты, а не правительства.
Напомним, МОК пока не планирует снимать санкции против российских и белорусских спортсменов.
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