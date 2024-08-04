СМИ: бельгийскую спортсменку госпитализировали после заплыва в Сене
4 августа 202421:58
Спортсменку из Бельгии Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене в открытой воде, пишет издание Nieuwsblad.
Мишель участвовала в соревнованиях по триатлону в рамках летней Олимпиады в Париже. После соревнований спортсменку госпитализировали. Она находится в больнице уже четыре дня.
Ранее сборная Бельгии по триатлону отказалась участвовать в смешанной эстафете.
Летняя Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступают под нейтральным флагом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru