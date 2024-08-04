Организаторы открытия Олимпиады в Париже пожаловались на угрозы

Организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже заявили об угрозах в свой адрес, сообщило агентство AFP.

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Продюсерам поступили угрозы убийством. Прокуратура приняла их заявления и поручила правоохранительным органам начать расследование.

Открытие Олимпиады в Париже прошло 26 июля. На церемонии продемонстрировали пародию на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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