Организаторы открытия Олимпиады в Париже пожаловались на угрозы
4 августа 202417:16
Организаторы церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже заявили об угрозах в свой адрес, сообщило агентство AFP.
Продюсерам поступили угрозы убийством. Прокуратура приняла их заявления и поручила правоохранительным органам начать расследование.
Открытие Олимпиады в Париже прошло 26 июля. На церемонии продемонстрировали пародию на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.
Бывший президент США Дональд Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кузбассе пьяная сотрудница полиции сбила велосипедиста
- В небе над Одессой заметили истребитель F-16
- Пасечник: ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства
- Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
- Организаторы открытия Олимпиады в Париже пожаловались на угрозы
- Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ
- Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком
- На антиправительственных беспорядках в Бангладеш погибли 28 человек
- В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Экс-министра природных ресурсов Оренбуржья арестовали по делу о взятке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru