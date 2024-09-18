Сафонов попал в заявку «Пари Сен-Жермен» на первый матч Лиги чемпионов
Перешедший за «Краснодара» во французский «Пари Сен-Жермен» голкипер Матвей Сафонов попал в заявку своей новой команды на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов 2024/2025.
Речь идёт об игре против испанской «Жироны», которая состоится 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Заявка опубликована в соцсетях «Пари Сен-Жермен».
По данным спортивных СМИ, предполагалось, что дебютом Сафонова за французский клуб может стать матч Личи чемпионов. При этом основной вратарь «парижан» Джанлуиджи Доннарумма в опубликованном списке не значится.
Ранее во французской прессе появилась информация, что зарплата Сафонова в «Пари Сен-Жермен» составляет 400 тысяч евро в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru