Сафонов попал в заявку «Пари Сен-Жермен» на первый матч Лиги чемпионов

Перешедший за «Краснодара» во французский «Пари Сен-Жермен» голкипер Матвей Сафонов попал в заявку своей новой команды на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов 2024/2025.





Речь идёт об игре против испанской «Жироны», которая состоится 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Заявка опубликована в соцсетях «Пари Сен-Жермен».

По данным спортивных СМИ, предполагалось, что дебютом Сафонова за французский клуб может стать матч Личи чемпионов. При этом основной вратарь «парижан» Джанлуиджи Доннарумма в опубликованном списке не значится.

Ранее во французской прессе появилась информация, что зарплата Сафонова в «Пари Сен-Жермен» составляет 400 тысяч евро в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

