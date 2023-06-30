СМИ: «Барселону» допустили до Лиги чемпионов

Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил футбольный клуб «Барселона» к участию в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24, пишет испанская газета AS со ссылкой на источник.

«Барселона» и ее главный тренер Хави не могут договориться по условиям нового контракта

По информации издания, решение допустить «Барселону» приняли независимые эксперты. При этом они отметили, что могут пересмотреть вердикт в случае обнаружения новых фактов по делу бывшего вице-президента судейского комитета Испании Энрикеса Негрейры.

Отмечается, что в 2001-2018 годах он получил около семи миллионов евро за предполагаемые консультации для «Барселоны» по работе арбитров.

Как сообщает газета Marca, испанский футбольный клуб «Севилья» выставил на продажу всех игроков основной команды из-за долга клуба в размере 90 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».

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